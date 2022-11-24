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باكستان تعين قائداً جديداً للجيش

باكستان تعين قائداً جديداً للجيش
24 نوفمبر 2022 14:04

قام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بتعيين الجنرال عاصم منير قائدا جديدا للجيش، ليخلف الجنرال الحالي قمر جاود باجوا، الذي شهدت فترة ولايته التي استمرت ست سنوات، أزمة سياسية عميقة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب قرار تعيين منير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وسوف يتولى منير المنصب عقب تقاعد باجوا يوم 29 نوفمبر الجاري.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف للصحفيين إنه جرى إرسال قرار التعيين للرئيس عارف علوي للتصديق عليه. وأضاف أنه لا يتوقع أي تأجيل، وأن يتم التصديق في وقت لاحق اليوم.

 

المصدر: د ب أ
باكستان
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