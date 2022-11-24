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أمطار غزيرة وسيول جارفة في السعودية

أمطار غزيرة وسيول جارفة في السعودية
24 نوفمبر 2022 12:55

نبّه المركز الوطني للأرصاد في السعودية من استمرار حالة هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها اليوم، والتي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، والسيول.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات عدة مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة اليوم، إلى تجنّب عِدة أنفاق بمحافظة جدة، تزامنًا مع الحالة الماطرة التي تشهدها المحافظة حالياً.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المدينة المنورة
الأمطار
مكة المكرمة
السعودية
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