الجمعة 25 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
10 ظواهر تتصدر المشهد في «الجولة الأولى»
24 مباراة في افتتاح كأس آسيا للرجبي
22.000 وظيفة سنوياً للمواطنين بالقطاع الخاص ابتداءً من 2023
نهب النفط العراقي.. معركة أمنية واقتصادية
ذياب بن محمد بن زايد: ملتزمون بتمكين الشباب العربي
محافظ حضرموت لـ«الاتحاد»: «الحوثيون» يعطِّلون صادرات النفط من «الضبة»
خورفكان تروي قصة الإمارات في عيد الاتحاد
كييف تعاني من أوسع انقطاع للكهرباء منذ اندلاع الأزمة
إلزام تاجر ذهب بسداد 543 ألف درهم
الإمارات: تشجيع الحوار لحل الأزمة الأوكرانية
وزراء ومسؤولون لـ«الاتحاد»: توجيهات رئيس الدولة نقلة نوعية لتعزيز التوطين بالقطاع الخاص
البنك الدولي: الاقتصاد اللبناني ينكمش بوتيرة أبطأ
أول مشاركة لأصحاب الهمم في الأعراس الجماعية
الإمارات: دعم المناطق المحررة من «داعش» وعودة النازحين
إطلاق المستكشف راشد إلى سطح القمر الأربعاء المقبل
العراق.. مباحثات لحسم الوزارتين الشاغرتين بحكومة السوداني
مصرفيون: زيادة دعم الرواتب خطوة محفزة للتوطين في القطاع المصرفي
اتفاق على إنهاء النزاع بين صربيا وكوسوفو
محمد القرقاوي: 8 مشاريع ومبادرات وطنية ضمن مخرجات «الاجتماعات الحكومية»
مؤتمر ليبيا و«الساحل» يطالب بالتعاون لضمان «حدود آمنة»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الصين.. حصيلة قياسية بكورونا منذ بدء الجائحة
أشخاص يرتدون معدات الحماية الشخصية يسيرون على طول شارع في بكين
24 نوفمبر 2022 07:26
أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الصين سجلت أمس الأربعاء أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.
وقالت السلطات الصحية اليوم إن عدد الحالات المحلية الجديدة باستثناء الوافدة بلغ 31444 يوم 23 نوفمبر، منها 3927 ظهرت عليها أعراض و27517 من دون أعراض.
وكانت الصين سجلت 29157 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2719 إصابة مصحوبة بأعراض و26438 من دون أعراض.
وسجلت الصين وفاة واحدة، بعدما لم تسجل أي وفيات في اليوم السابق، مما يرفع مجملها إلى 5232.
وحتى أمس الأربعاء، سجل بر الصين الرئيسي 297516 إصابات ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا.
أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى جراء حريق في شينجيانغ الصينية
انطلاق معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات
المصدر: رويترز
كورونا
الصين
كوفيد 19
الأكثر قراءة
دنيا
حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله الفن
21 نوفمبر 2022
دنيا
كنز غذائي في الشتاء.. يعزز المناعة
22 نوفمبر 2022
دنيا
نجم هوليوود الشاب كريس هيمسوورث يكشف معاناته من الزهايمر
20 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الرياضي
بيل ودرس التاريخ!
اليوم 12:08
الرياضي
تيتي يترقب موقف نيمار
اليوم 12:05
الرياضي
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
اليوم 12:04
عربي ودولي
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©