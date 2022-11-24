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الصين.. حصيلة قياسية بكورونا منذ بدء الجائحة

أشخاص يرتدون معدات الحماية الشخصية يسيرون على طول شارع في بكين
24 نوفمبر 2022 07:26

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الصين سجلت أمس الأربعاء أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقالت السلطات الصحية اليوم إن عدد الحالات المحلية الجديدة باستثناء الوافدة بلغ 31444 يوم 23 نوفمبر، منها 3927 ظهرت عليها أعراض و27517 من دون أعراض.

وكانت الصين سجلت 29157 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2719 إصابة مصحوبة بأعراض و26438 من دون أعراض.

وسجلت الصين وفاة واحدة، بعدما لم تسجل أي وفيات في اليوم السابق، مما يرفع مجملها إلى 5232.
وحتى أمس الأربعاء، سجل بر الصين الرئيسي 297516 إصابات ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا.

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المصدر: رويترز
كورونا
الصين
كوفيد 19
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