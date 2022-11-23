الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كشف معلومات عن مطلق النار داخل متجر في فرجينيا

محققون أمام المتجر الذي شهد المجزرة في فرجينيا
24 نوفمبر 2022 01:40

كشفت السلطات الأميركية، الأربعاء، عن معلومات أولية حول مطلق النار في متجر بولاية فرجينيا، أسفر عن مقتل عدة أشخاص، مساء الثلاثاء.

وذكرت الشرطة أن مطلق النار هو مدير متجر «وولمارت» الذي وقع إطلاق النار داخله وتسبب بمقتل ستة أشخاص قبل أن ينتحر في مكان الحادث.

وتمّ التعريف على منفذ الهجوم بأنه يُدعى أندري بينغ (31 عاماً). وكان يحمل مسدساً وعدة مخازن للمسدس، حسبما أعلنت بلدية «تشيسابيك» في ولاية فرجينيا.

وقالت مجموعة «وولمارت»، في بيان، إن المشتبه به كان يشغل منصب «قائد الطاقم الليلي وكان يعمل معنا منذ العام 2010».

ولم يُحدّد بعد الدافع وراء عملية إطلاق النار.

وروت الموظفة برايانا تايلر، لقناة «إيه بي سي» التلفزيونية «فتح مديري باب غرفة استراحة الموظفين وبدأ يطلق النار ببساطة».

وأضافت «لم يقل شيئاً، لم يقل شيئاً على الإطلاق».

وقال مارك سوليسكي قائد شرطة المدينة في مؤتمر صحفي «توفي المشتبه به متأثراً بجراح نعتقد أنها ناجمة عن إصابة نفسه بطلق ناري».

ووفق السلطات، قتل منفذ الهجوم شخصين في غرفة الاستراحة وانتحر فيها. وعُثر على ضحية ثالثة «أمام المتجر»، وثلاث ضحايا «نُقلوا إلى مستشفيات قريبة لكنهم توفوا متأثرين بجروحهم».

المصدر: وكالات
إطلاق النار
متجر تجزئة
فرجينيا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
حمدان المزروعي والحضور
الإمارات
مؤتمر «الدراسات الإسلامية في الجامعات» يوصي بتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة
اليوم 20:36
أرشيفية
عربي ودولي
المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى«الناتو»
اليوم 20:34
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
عربي ودولي
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
اليوم 20:31
طفل يعاني من الصرع
دنيا
تطوير دواء جديد لعلاج الصرع
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©