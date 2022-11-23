كشف معلومات عن مطلق النار داخل متجر في فرجينيا

كشفت السلطات الأميركية، الأربعاء، عن معلومات أولية حول مطلق النار في متجر بولاية فرجينيا، أسفر عن مقتل عدة أشخاص، مساء الثلاثاء. وذكرت الشرطة أن مطلق النار هو مدير متجر «وولمارت» الذي وقع إطلاق النار داخله وتسبب بمقتل ستة أشخاص قبل أن ينتحر في مكان الحادث. وتمّ التعريف على منفذ الهجوم بأنه يُدعى أندري بينغ (31 عاماً). وكان يحمل مسدساً وعدة مخازن للمسدس، حسبما أعلنت بلدية «تشيسابيك» في ولاية فرجينيا. وقالت مجموعة «وولمارت»، في بيان، إن المشتبه به كان يشغل منصب «قائد الطاقم الليلي وكان يعمل معنا منذ العام 2010». ولم يُحدّد بعد الدافع وراء عملية إطلاق النار. وروت الموظفة برايانا تايلر، لقناة «إيه بي سي» التلفزيونية «فتح مديري باب غرفة استراحة الموظفين وبدأ يطلق النار ببساطة». وأضافت «لم يقل شيئاً، لم يقل شيئاً على الإطلاق». وقال مارك سوليسكي قائد شرطة المدينة في مؤتمر صحفي «توفي المشتبه به متأثراً بجراح نعتقد أنها ناجمة عن إصابة نفسه بطلق ناري». ووفق السلطات، قتل منفذ الهجوم شخصين في غرفة الاستراحة وانتحر فيها. وعُثر على ضحية ثالثة «أمام المتجر»، وثلاث ضحايا «نُقلوا إلى مستشفيات قريبة لكنهم توفوا متأثرين بجروحهم».

المصدر: وكالات