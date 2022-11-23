دعوات إلى اتفاق سلام ينهي أزمة أوكرانيا

دعت كازاخستان وبلاروسيا، الأربعاء، إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة في أوكرانيا.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، قوله، الأربعاء، إن الوقت حان لبحث «جماعي» عن السلام في أوكرانيا.
جاءت هذه التصريحات في قمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي المؤلفة من ستة أعضاء في يريفان عاصمة أرمينيا.
وقال توكاييف، في تصريحات نشرها موقعه على الإنترنت «فيما يتعلق بأوكرانيا، أعتقد أن الوقت قد حان لبحث جماعي مشترك عن صيغة للسلام»، مضيفاً أن كل أزمة «تنتهي بمفاوضات سلام، ويجب اغتنام أي فرصة لتحقيق هدنة على الأقل».
وأضاف «يجب ألا نسمح للشعبين الروسي والأوكراني، اللذين تربط بينهما علاقات أخوية، بالفراق لعشرات أو مئات السنين بسبب مظالم متبادلة لم تعالج».
ودعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أيضاً إلى التوصل لاتفاق سلام، لكنه قال إن داعمي أوكرانيا في الغرب يمنعونها من التوجه إلى طاولة المفاوضات.