الأمن اللبناني يحبط عملية تهريب مخدرات إلى فرنسا

بيروت (الاتحاد)

أحبطت القوى الأمنية اللبنانية عملية تهريب كميّة من مخدر الكوكايين إلى فرنسا عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان أمس، إن معلومات توافرت حول قيام إحدى الشّبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة من الكوكايين إلى فرنسا، عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك من خلال تجهيزها وتخبئتها داخل سجّادة بأسلوب محترف ومبتكر.

وأضافت أنه جرى كشف المتورطين وتوقيفهم وهم أربعة لبنانيين وسوري، وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم في داخلها سجّادة بيضاء اللون تحتوي على 1855 جراماً من مادّة الكوكايين.

واعترف الموقوفون بتشكيل شبكة لتهريب المخدّرات من لبنان إلى فرنسا، عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وأنّهم نفّذوا، في وقت سابق، عمليّتَي تهريب كوكايين إلى فرنسا بالطريقة ذاتها.

وتكافح القوى الأمنية اللبنانية آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها، وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.

على صعيد منفصل، اقتحم مودع لبناني، أمس، مصرف «عودة» فرع صور جنوب البلاد، مطالباً بوديعته لعلاج والدته المريضة بالسرطان.

يأتي ذلك فيما يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019.