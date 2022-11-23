الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمن اللبناني يحبط عملية تهريب مخدرات إلى فرنسا

الأمن اللبناني يحبط عملية تهريب مخدرات إلى فرنسا
24 نوفمبر 2022 02:09

بيروت (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
كامافينجا «ظهير الطوارئ» مع «الديوك»!
ناكامورا وبودنيكوف في المحكمة اليوم

أحبطت القوى الأمنية اللبنانية عملية تهريب كميّة من مخدر الكوكايين إلى فرنسا عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان أمس، إن معلومات توافرت حول قيام إحدى الشّبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة من الكوكايين إلى فرنسا، عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك من خلال تجهيزها وتخبئتها داخل سجّادة بأسلوب محترف ومبتكر.
وأضافت أنه جرى كشف المتورطين وتوقيفهم وهم أربعة لبنانيين وسوري، وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم في داخلها سجّادة بيضاء اللون تحتوي على 1855 جراماً من مادّة الكوكايين.
واعترف الموقوفون بتشكيل شبكة لتهريب المخدّرات من لبنان إلى فرنسا، عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وأنّهم نفّذوا، في وقت سابق، عمليّتَي تهريب كوكايين إلى فرنسا بالطريقة ذاتها.
وتكافح القوى الأمنية اللبنانية آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها، وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.
على صعيد منفصل، اقتحم مودع لبناني، أمس، مصرف «عودة» فرع صور جنوب البلاد، مطالباً بوديعته لعلاج والدته المريضة بالسرطان.
يأتي ذلك فيما يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019.

الأمن اللبناني
لبنان
تهريب المخدرات
فرنسا
مطار رفيق الحريري الدولي
بيروت
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
حمدان المزروعي والحضور
الإمارات
مؤتمر «الدراسات الإسلامية في الجامعات» يوصي بتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة
اليوم 20:36
أرشيفية
عربي ودولي
المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى«الناتو»
اليوم 20:34
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
عربي ودولي
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
اليوم 20:31
طفل يعاني من الصرع
دنيا
تطوير دواء جديد لعلاج الصرع
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©