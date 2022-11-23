قتيل و15 جريحاً بانفجارين استهدفا محطتين للحافلات في القدس

القدس (وكالات)

قتل شخص وأصيب 15 آخرون، أمس، في انفجارين استهدفا محطتين للحافلات في القدس، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما.

ووقع انفجار في محطة للحافلات في المخرج الغربي للقدس، تسبب بمقتل رجل وإصابة 12 بجروح. وبعدها، وقع انفجار ثان في محطة أخرى قريبة تسبب بإصابة 3 أشخاص وألحق أضراراً بحافلة، حسبما أعلن مستشفى محلي.

وأوضحت الشرطة أن الانفجارين وقعا بفارق نصف ساعة، وأشارت إلى أن خبراء الألغام في الموقع يقومون «بجمع الأدلة وتفتيش المنطقة بحثاً عن مشتبه بهم». وأحدث الانفجار الأول فجوة في سياج معدني خلف محطة الحافلات، فيما حطم الانفجار الثاني أحد جوانب الحافلة. وأعلن مستشفى «شعاري تسيدك» في القدس وفاة فتى في الخامسة عشرة من عمره متأثراً بجروح أصيب بها في الانفجار الأول، بينما قدمت فرق الإسعاف العلاج لشخص آخر في حالة حرجة، إضافة إلى إصابتين خطيرتين وإصابتين طفيفتين.

من جهته، أفاد مركز «هداسا» الطبي بأنه يعالج ستة أشخاص من الانفجار نفسه، بينهم إصابة معتدلة وخمس طفيفة. ويعالج المستشفى أيضاً ثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم الثاني.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الفتى يدعى أرييه شوبك، فيما أكدت السفيرة الكندية لدى إسرائيل ليزا ستادلبوير أنه يحمل الجنسية الكندية.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: «ببالغ الحزن علمت بوفاة شاب كندي بهجوم إرهابي في القدس، وأتقدم بأحر التعازي لأسرته وأصدقائه، كما أتعاطف مع الجرحى.. كندا تدين هذا العنف بأشد العبارات».

وقال سائق الحافلة، حيث وقع الانفجار الثاني «حدثت لنا معجزة».

وأضاف السائق موتي غاباي لإذاعة الجيش «كنت في المسار الصباحي التقليدي للحافلة، وصلت محطة الحافلات عند تقاطع راموت وكانت مزدحمة».

وتابع «بينما كنت أقود مغادراً المحطة سمعت صوت الانفجار، فتحت الأبواب وبدأ الناس بالهرب». وبعد اجتماع مع القادة الأمنيين، قدم رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد إيجازاً لخليفته المكلف بنيامين نتانياهو. وفي ختام التقييم الأمني، بعث لبيد بتعازيه والحكومة لعائلة الفتى. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد الجيش أفيف كوخافي قطع زيارته للولايات المتحدة ليعود إلى إسرائيل.