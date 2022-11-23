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أميركا ترد على اتهامات كوريا الشمالية

أميركا ترد على اتهامات كوريا الشمالية
24 نوفمبر 2022 02:08

سيؤول (وكالات)

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شددت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على أن التدريبات العسكرية المشتركة الكورية الجنوبية الأميركية هي تدريبات دفاعية طويلة الأمد، لا تشكل تهديداً لأي دولة، بما في ذلك كوريا الشمالية. وكشف المتحدث باسم البعثة، النقاب عن الموقف الأميركي أول أمس، رداً على طلب من «إذاعة آسيا الحرة» للتعليق على اتهام كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بأن مجلس الأمن الدولي يطبق معياراً مزدوجاً، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس. وكانت كيم قد وجهت هذا الاتهام في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، بعد أن عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً لبحث أحدث تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وقال أحد الخبراء الأميركيين حول آسيا لإذاعة آسيا الحرة إن التدريبات المشتركة والاستفزازات الكورية الشمالية، لا يمكن النظر إليها على قدم المساواة، حيث إن التدريبات العسكرية الدفاعية التقليدية لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة، بينما إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، يخضع لتلك العقوبات. من جانبه أوضح دنيس ويلدر، الذي يتولى منصب كبير مديري شؤون شرق آسيا، في البيت الأبيض لإذاعة آسيا الحرة إن التدريبات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة دفاعية بطبيعتها.

أميركا
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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