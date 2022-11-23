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بولندا تريد تزويد أوكرانيا بصواريخ «باتريوت»

جنود يطلقون صواريخ في منطقة خاركيف
24 نوفمبر 2022 00:59

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، الأربعاء، إنه طلب من ألمانيا إرسال قاذفات صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا.

كانت هذه الصواريخ معروضة على بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لتعزيز دفاعاتها الجوية بعد سقوط صاروخ داخل أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف بلاشتشاك، على موقع تويتر «بعد مزيد من الهجمات الصاروخية، طلبت من ألمانيا نقل بطاريات باتريوت معروضة على بولندا إلى أوكرانيا ونشرها على حدودها الغربية».

وقالت بولندا، يوم الاثنين، إنها ستقترح نشر قاذفات صواريخ «باتريوت» إضافية قرب حدودها مع أوكرانيا، في أعقاب عرض من ألمانيا.

وأدى سقوط صاروخ في الأراضي البولندية إلى مقتل شخصين. ورجحت بولندا أن يكون الصاروخ قد أطلقته قوة الدفاع الجوي في أوكرانيا. بينما تتهم كييف روسيا بإطلاقه.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
صواريخ باتريوت
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