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اتفاق لوقف إطلاق النار في الكونغو

القادة الأفارقة المجتمعون في لواندا
24 نوفمبر 2022 00:48

أعلن زعماء أفارقة، وقف الأعمال القتالية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتباراً من يوم الجمعة، حسبما ذكروا في بيان مشترك بعد محادثات في أنغولا.

ذكر البيان أن قوة إقليمية لمجموعة شرق أفريقيا ستتدخل ضد «حركة 23 مارس» في حالة عدم الامتثال لوقف إطلاق النار.

ووقع اتفاق وقف إطلاق النار زعماء الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأنغولا والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، الذين حضروا جميعا قمة مصغرة في لواندا الأربعاء بهدف إيجاد حلول لأزمة شرق الكونغو.

وتتهم الكونغو، رواندا المجاورة بدعم «حركة 23 مارس»، وهو ما تنفيه رواندا.

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المصدر: رويترز
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