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ألمانيا تدعو لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا

المستشار الألماني شولتس (يمين الصورة) في مؤتمر صحفي مع الرئيس القبرصي اناستاسياديس
24 نوفمبر 2022 00:27

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، روسيا بالانسحاب من أوكرانيا وبدء محادثات سلام.

وفي أعقاب لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس في برلين مساء الأربعاء، طالب السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بوقف القصف "على الفور".

ودعا المستشار الألماني، موسكو إلى الموافقة على إجراء محادثات سلام مع كييف.

وقال إن هذه الأزمة الحالية لا يمكن كسبها في "ساحة القتال".

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أنه سيجري "اتصالًا مباشرًا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "في الأيام المقبلة" بشأن الطاقة النووية المدنية ومحطة زابوريجيا التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

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