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انقطاع الكهرباء الخارجية عن محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية
24 نوفمبر 2022 00:14

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن إمدادات الكهرباء الخارجية انقطعت عن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية مرة أخرى، وتعتمد على مولدات ديزل الطارئة.

وأضافت الوكالة، في بيان، أن "الواقعة الأحدث... تسلط الضوء على الوضع الأمني والأمن النووي اللذين يتزايدان هشاشة وخطورة".

وتفقد المحطة، الأكبر في أوروبا بشكل متكرر، إمكانية الحصول على تيار الكهرباء من الخارج في غمرة قصف تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأنه.

وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإقامة منطقة آمنة حول منطقة المحطة تفادياً لأي حادث تخشى عواقبه.

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المصدر: رويترز
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