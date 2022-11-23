روسيا واثقة من "نجاح" العملية الخاصة في أوكرانيا

أعربت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، عن ثقتها في "نجاح" العملية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا. وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين لصحفيين، خلال زيارة أجراها إلى أرمينيا "لا شك إطلاقا في مستقبل ونجاح العملية الخاصة". بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. أخبار ذات صلة قمة بشأن مبادرة أوكرانية ضد المجاعة وآثار الجفاف زيلينسكي: الشعب الأوكراني سيصمد

المصدر: آ ف ب