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روسيا واثقة من "نجاح" العملية الخاصة في أوكرانيا

دبابات روسية في أوكرانيا
23 نوفمبر 2022 23:19

أعربت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، عن ثقتها في "نجاح" العملية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين لصحفيين، خلال زيارة أجراها إلى أرمينيا "لا شك إطلاقا في مستقبل ونجاح العملية الخاصة".

بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

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