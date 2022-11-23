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عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران
23 نوفمبر 2022 23:07

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالاً هاتفياً من معالي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران.

جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث سبل دفع العلاقات الثنائية، وتعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، حرص دولة الإمارات على تعزيز العمل المشترك، والتعاون البناء إقليمياً وعالمياً، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد سموه أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية التي تضمن سيادة الدول والحفاظ على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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