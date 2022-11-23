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أوكرانيا تعلن مقتل عشرات الجنود الروس في هجوم

إطلاق صواريخ من أوكرانيا
23 نوفمبر 2022 22:47

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن نحو 50 جندياً روسياً قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين في هجوم للقوات الأوكرانية على مستودع للذخيرة في منطقة لوجانسك في شرق البلاد.

ولم تكشف هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في تدوينة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تفاصيل أخرى عن توقيت أو كيفية تنفيذ الهجوم.

وقالت أيضاً، إن غارة منفصلة بمنطقة زابوريجيا في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل نحو 15 روسياً وإصابة نحو 20 آخرين.

ولم تصدر القوات المسلحة الروسية، حتى الآن، أي تعليق على هذه المعلومات.

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المصدر: وكالات
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