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أوكرانيا تدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

آثار قصف على كييف
23 نوفمبر 2022 22:39

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمناقشة التطورات الأخيرة في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف، في تغريدة على موقع تويتر، "ستواصل أوكرانيا المطالبة برد حاسم من العالم" على هذه الأفعال، في إشارة إلى ما تقول كييف إنه قصف يستهدف منشآت مدنية.

وقال، في كلمة مصورة مقتضبة نشرت على تطبيق المراسلة "تلغرام"، "سنجدد كل شيء ونتجاوز كل هذا لأننا شعب غير قابل للانكسار".

وأكد زيلينسكي أن بلاده ستعيد ترميم البنية التحتية التي تضررت، مشيدا بالروح المعنوية التي يتمتع بها شعبه.

وسيلقي الرئيس الأوكراني خطابًا خلال الاجتماع الطارئ الذي سيعقده المجلس الأربعاء.

وسيتوجه زيلينسكي إلى المجتمعين، عبر الفيديو، خلال الاجتماع الطارئ الذي طلبته كييف ويبدأ عند الرابعة من بعد ظهر الأربعاء بتوقيت نيويورك (21,00 بتوقيت غرينتش)، حسبما قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس للأنباء.

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