الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ماكرون يعلن إجراء «اتصال مباشر» مع بوتين

ماكرون يعلن إجراء «اتصال مباشر» مع بوتين
23 نوفمبر 2022 21:24

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه سيجري "اتصالًا مباشرًا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "في الأيام المقبلة" بشأن الطاقة النووية المدنية ومحطة زابوريجيا التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.
وقال ماكرون لصحافيين خلال زيارة لـ"معرض رؤساء البلديات" في باريس "أنوي أن اتصل مباشرة بـ(بوتين) في الأيام المقبلة بشأن المسائل النووية المدنية أولًا، ومحطة الطاقة في زابوريجيا، بعدما تواصلت" مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.
وأعلنت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرجوأتوم" الأربعاء أن ثلاث محطات نووية أوكرانية "فُصلت" عن شبكة الكهرباء بعد ضربات روسية استهدفت منشآت طاقة وتسببت بانقطاع كبير في التيار الكهربائي.

أخبار ذات صلة
بوتين يحذر من "تداعيات" تحديد سعر النفط الروسي
كامافينجا «ظهير الطوارئ» مع «الديوك»!
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
بوتين
فرنسا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
حمدان المزروعي والحضور
الإمارات
مؤتمر «الدراسات الإسلامية في الجامعات» يوصي بتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة
اليوم 20:36
أرشيفية
عربي ودولي
المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى«الناتو»
اليوم 20:34
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
عربي ودولي
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
اليوم 20:31
طفل يعاني من الصرع
دنيا
تطوير دواء جديد لعلاج الصرع
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©