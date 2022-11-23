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مقتل العشرات من حركة الشباب بعملية عسكرية في الصومال

قوات من الجيش الصومالي
23 نوفمبر 2022 21:00

قالت الحكومة الصومالية، اليوم الأربعاء، إن 49 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية قتلوا في عملية عسكرية بمنطقة "شبيلي السفلى".

كانت حركة الشباب، المرتبطة لتنظيم القاعدة الإرهابي، أعلنت مسؤوليتها عن تفجير بسيارتين ملغومتين أودى بحياة 120 شخصاً على الأقل في العاصمة مقديشو في أكتوبر الماضي.

وقال مسؤولون إن القيود، التي تتسبب فيها الجماعة الإرهابية على المساعدات الدولية، أدت إلى تفاقم تأثير أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، مما دفع البلاد إلى شفا مجاعة.

وحققت القوات الحكومية، بدعم من مسلحين محليين وقوات الاتحاد الأفريقي، عدداً من المكاسب الميدانية ضد الحركة المتطرفة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت وزارة الإعلام، في بيان، إن القوات الخاصة الصومالية، بالتعاون مع وكالة الاستخبارات و"شركاء أمن دوليين"، دمرت عدداً من الآليات العسكرية ومخزناً للأسلحة في قرية بمنطقة "شبيلي السفلى" مساء أمس الثلاثاء.

وقال أربعة من سكان منطقة "أفجوي"، التي تبعد 25 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مقديشو، إنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة مساء أمس الثلاثاء لكنهم لم يعرفوا موقع القرية أو عدد الضحايا.

وقال علي فرح، وهو سائق حافلة بالمنطقة "اهتزت الأرض كلها الليلة الماضية. سمعنا غارتين جويتين هائلتين".

ونفذ الجيش الأميركي عدة ضربات جوية على جماعة الشباب المتشددة هذا العام لكنه قال إنه لم يشارك في هجوم أمس الثلاثاء.

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المصدر: رويترز
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