السبت 26 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أردوغان يتحدث عن لقاء مع الأسد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
23 نوفمبر 2022 20:32

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه يفكر في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية.

وقال أردوغان للأناضول، وذلك بعد أيام فقط من بدء هجوم جوي ضد الأكراد، "اللقاء مع الأسد ممكن. لا ضغينة أو مرارة في السياسة".

ومع ذلك، لم يكشف أردوغان عن أي أمل في تخفيف التوترات في شمالي سوريا. وقال إن تركيا مصممة أكثر من أي وقت مضى على إغلاق كامل حدودها الجنوبية، مع توفير "خط أمان" من الهجمات.

وقال أردوغان بشأن الهجوم الحالي، في كلمة ألقاها أمام أعضاء الحزب اليوم الأربعاء، "العمليات التي نجريها بطائراتنا و أسلحتنا ومسيراتنا ليست سوى البداية".

وتابع أنهم في "اللحظة الأكثر ملاءمة"، سوف"يقتربون من الإرهابيين" على الأرض.

أخبار ذات صلة
«الهول» في قبضة «الداعشيات» والأطفال يدفعون الثمن
اعتقال 18 من عناصر «داعش والقاعدة» في إسطنبول
المصدر: وكالات
تركيا
سوريا
رجب طيب أردوغان
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
التعاون يكسب الفجيرة في دوري الدرجة الأولى
الرياضي
التعاون يكسب الفجيرة في دوري الدرجة الأولى
اليوم 20:40
جالتييه: الأبطال ليست المعيار
الرياضي
جالتييه: الأبطال ليست المعيار
اليوم 20:30
أستراليا تحلم بالبطاقة
الرياضي
أستراليا تحلم بالبطاقة
اليوم 20:04
أبوظبي تجري أول زراعة ناجحة لخلايا جذعية في المنطقة لمرضى التصلب اللويحي
الإمارات
أبوظبي تجري أول زراعة ناجحة لخلايا جذعية في المنطقة لمرضى التصلب اللويحي
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©