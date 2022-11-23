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أميركا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

منظومة صواريخ متطورة سلمتها أميركا لأوكرانيا (أرشيفية)
23 نوفمبر 2022 20:21

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وافقت على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.

وأضاف بلينكن، في بيان، أن "ذخيرة المدفعية، والأسلحة دقيقة التصويب، وصواريخ الدفاع الجوي، والمركبات التكتيكية التي نقدمها ستخدم أوكرانيا بشكل أفضل".

تبلغ قيمة حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة 400 مليون دولار أميركي.

وقدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حتى الآن، مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 19.7 مليار دولار منذ الأزمة الحالية.

شملت المساعدات السابقة أنظمة دفاعات جوية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة إطلاق قذائف بعيدة المدى مثل نظام "هيمارس" وغيرها.

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المصدر: وكالات
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