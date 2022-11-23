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توقيف 35 شخصاً في البرتغال بتهمة الاتجار بمهاجرين

أرشيفية
23 نوفمبر 2022 20:06

أوقف 35 شخصاً في منطقة ألينتيخو بجنوب البرتغال بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال وتزوير وثائق، على ما أعلنت الشرطة القضائية الأربعاء.

وذكرت السلطات في بيان أن "المشتبه بهم جزء من هيكل إجرامي مكرس لاستغلال العمال المهاجرين، الذين تم استقطاب معظمهم من بلدهم الأم للعمل في مزارع المنطقة".

وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم، وهم رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 22 و 58 عاما، يحملون الجنسية البرتغالية ومن دول أوروبية أخرى، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن العشرات من ضحايا هذا الاتجار الذين تم تحديد هويتهم يتحدرون من رومانيا ومولدافيا والهند وباكستان والسنغال والمغرب والجزائر.

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المصدر: وكالات
الاتجار بالبشر
مهاجرين
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