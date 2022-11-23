الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

توقف محطات أوكرانية للطاقة النووية عن العمل

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في كييف
23 نوفمبر 2022 19:28

قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية التي تديرها الدولة (إنيرجواتوم) إن وحدات الطاقة في ثلاث محطات أوكرانية للطاقة النووية توقفت اليوم الأربعاء بعد ضربات صاروخية في أنحاء البلاد.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه "بسبب انخفاض التردد في نظام الطاقة الأوكراني" تم تفعيل الحماية الطارئة في محطات "ريفني" و"بيفدينوكراينسك" و"خميلنيتسكي" للطاقة النووية.

وقالت السلطات الأوكرانية إن الصواريخ أصابت البنية التحتية في العاصمة كييف ومدن أخرى ما أدى إلى قطع خدمات الكهرباء والتدفئة الأوكرانية قبل فصل الشتاء الذي يلوح في الأفق.

وانطلقت صافرات إنذار للتحذير من الغارات الجوية على مستوى البلاد. وسُمع دوي انفجارات في ضواحي كييف التي قال رئيس بلديتها إن البنية التحتية فيها تعرضت للقصف، ولم يقدم تفاصيل أخرى على الفور. وأفادت تقارير أن هناك انفجارات وقعت في مدن أخرى.

وفي خطاب مصور الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتم إنشاء "مراكز صمود" خاصة في جميع أنحاء أوكرانيا لتوفير الكهرباء والتدفئة والمياه والإنترنت واتصالات الهاتف المحمول وتوفير العقاقير مجانا وعلى مدار الساعة.

وتسببت الهجمات الروسية في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة لما يصل إلى 10 ملايين مستهلك في وقت واحد.

وقال زيلينسكي "إذا اتضح أنه لن يتم استعادة الكهرباء لساعات، فإن مراكز الصمود ستبدأ في تقديم جميع الخدمات الرئيسة".

ومع تساقط أول الثلوج في هذا الموسم، حذرت السلطات من انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يؤثر على ملايين الأشخاص.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
شتاء صعب يلوح في أفق أوكرانيا وتحذيرات من كارثة إنسانية
المصدر: وكالات
أوكرانيا
محطات التوليد
الطاقة النووية
انقطاع الكهرباء
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
حمدان المزروعي والحضور
الإمارات
مؤتمر «الدراسات الإسلامية في الجامعات» يوصي بتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة
اليوم 20:36
أرشيفية
عربي ودولي
المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى«الناتو»
اليوم 20:34
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
عربي ودولي
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
اليوم 20:31
طفل يعاني من الصرع
دنيا
تطوير دواء جديد لعلاج الصرع
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©