توقف محطات أوكرانية للطاقة النووية عن العمل

قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية التي تديرها الدولة (إنيرجواتوم) إن وحدات الطاقة في ثلاث محطات أوكرانية للطاقة النووية توقفت اليوم الأربعاء بعد ضربات صاروخية في أنحاء البلاد.
وأوضحت الشركة، في بيان، أنه "بسبب انخفاض التردد في نظام الطاقة الأوكراني" تم تفعيل الحماية الطارئة في محطات "ريفني" و"بيفدينوكراينسك" و"خميلنيتسكي" للطاقة النووية.
وقالت السلطات الأوكرانية إن الصواريخ أصابت البنية التحتية في العاصمة كييف ومدن أخرى ما أدى إلى قطع خدمات الكهرباء والتدفئة الأوكرانية قبل فصل الشتاء الذي يلوح في الأفق.
وانطلقت صافرات إنذار للتحذير من الغارات الجوية على مستوى البلاد. وسُمع دوي انفجارات في ضواحي كييف التي قال رئيس بلديتها إن البنية التحتية فيها تعرضت للقصف، ولم يقدم تفاصيل أخرى على الفور. وأفادت تقارير أن هناك انفجارات وقعت في مدن أخرى.
وفي خطاب مصور الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتم إنشاء "مراكز صمود" خاصة في جميع أنحاء أوكرانيا لتوفير الكهرباء والتدفئة والمياه والإنترنت واتصالات الهاتف المحمول وتوفير العقاقير مجانا وعلى مدار الساعة.
وتسببت الهجمات الروسية في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة لما يصل إلى 10 ملايين مستهلك في وقت واحد.
وقال زيلينسكي "إذا اتضح أنه لن يتم استعادة الكهرباء لساعات، فإن مراكز الصمود ستبدأ في تقديم جميع الخدمات الرئيسة".
ومع تساقط أول الثلوج في هذا الموسم، حذرت السلطات من انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يؤثر على ملايين الأشخاص.