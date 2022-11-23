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روسيا تستعيد 35 جندياً أسيراً من أوكرانيا

روسيا تستعيد 35 جندياً أسيراً من أوكرانيا
23 نوفمبر 2022 19:18

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنها استعادت اليوم الأربعاء 35 جندياً كانوا محتجزين في أوكرانيا بعد محادثات.

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