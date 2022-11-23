الكويت والعراق: شراكات حقيقية وتعاون واسع

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الكويت في زيارة رسمية
23 نوفمبر 2022 16:43
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجه حكومته لإقامة شراكات حقيقية مع الكويت.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السوداني، ترأس الجانب العراقي خلال جلسة مباحثات عقدها في الكويت، فيما ترأس الجانب الكويتي رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح".
وأشار السوداني، إلى أن "هذه الزيارة لها دلالات تعبر عن الخصوصية التي تحظى بها الكويت لدى العراق، وتعكس العمق التاريخي في العلاقات بين البلدين الجارين والرغبة في توطيدها على مختلف الصعد والمجالات".
وأكد، على "توجه حكومته لإقامة شراكات حقيقية مع الحكومة الكويتية، بما ينعكس بوضوح على مصالح الشعبين العراقي والكويتي".
من جانبه، أعرب رئيس وزراء دولة الكويت، عن "الاستعداد التام للتعاون الواسع مع العراق، بما يخدم المصالح المشتركة، وإدامة الشراكة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والتجارة المختلفة".
وتابع البيان، أن "الجلسة شهدت التباحث وتبادل وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والقضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".