49 قتيلاً وجريحاً في تسرب للغاز بالعراق.. والسوداني يتدخل
أرشيفية
23 نوفمبر 2022 16:18
بعد 4 أيام فقط من فاجعة انفجار منظومة غاز بأحد منازل مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، والتي خلفت 15 قتيلا و12 جريحا، وقعت في ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء حادثة مماثلة في مبنى يضم سكنا داخليا طلابيا، في مدينة دهوك الواقعة شمال الإقليم.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني في المحافظة الشمالية عن مصرع 5 أشخاص بينهم معاون مدير شرطة طوارئ دهوك الرائد علي برواري، وإصابة 43 آخرين، جراء انفجار وقع بسبب تسرب للغاز، والذي نجم عنه تضرر العديد من المنازل والسيارات.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توجيها حول تكرار حوادث انفجار منظومات الغاز بإقليم كردستان، مشددا على ضرورة الوقوف على الأسباب التفصيلية لهذه الحوادث.
وحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعرب عن عميق حزنه لتكرار الحوادث المؤسفة في مدن إقليم كردستان العراق جراء تفجر منظومات الغاز، وكان آخرها في مدينة دهوك"، مشيرا إلى أنه "تقدم بالتعازي والتضامن الكامل مع أهالي الضحايا".
وجه السوداني "الوزارات المعنية بالحكومة الاتحادية بتقديم الدعم الكامل للجهات المختصة في الإقليم"، مشددا على "ضرورة الوقوف على الأسباب التفصيلية لتكرار هذه الحوادث، وأن تفرض جميع إجراءات السلامة لضمان عدم تكرارها".