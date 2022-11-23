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مودع يقتحم مصرفاً في لبنان

مودع يقتحم مصرفاً في لبنان
23 نوفمبر 2022 13:52

اقتحم مودع  لبناني اليوم الأربعاء  مصرف "عودة"  فرع صور جنوب  البلاد ، مطالباً بوديعته لعلاج والدته المريضة بالسرطان.

واعتصم مودع  ثان أمام مصرف " سوسيتيه جنرال" فرع أميون شمال البلاد للمطالبة بتحويل قسط ابنه الجامعي في الولايات المتحدة الأميركية.

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وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين على حسابها على " تويتر" اليوم أن  المودع المعتصم أمام المصرف يمنع الولوج إليه والخروج منه.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر  الماضي.

المصدر: د ب أ
لبنان
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