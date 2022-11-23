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لأول مرة..  بريطانيا ترسل مروحيات لأوكرانيا

لأول مرة..  بريطانيا ترسل مروحيات لأوكرانيا
23 نوفمبر 2022 12:48

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها سوف ترسل مروحيات لأوكرانيا لأول مرة منذ بدء الحرب.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن وزير الدفاع بن والاس قال إنها أول مرة يتم فيها إرسال مروحيات لأوكرانيا .

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية" بي بي سي" أنه سوف يتم إرسال ثلاث مروحيات سي كينج سابقة . وقد وصلت أولى المروحيات بالفعل لأوكرانيا.

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وقال والاس، الذي أعلن عن إرسال المروحيات من أوسلو، حيث يجرى مباحثات مع الحلفاء لمناقشة الدعم العسكري المستمر لكييف، إن بريطانيا سوف ترسل أيضا 10 آلاف قذائف مدفعية إضافية.

ويأتي هذا الإعلان عقب أن استغل رئيس الوزراء ريشي سوناك زيارة للعاصمة الأوكرانية للإعلان عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة بقيمة 50 مليون جنيه استرليني ، تشمل 125 مدفع مضاد للطائرات .

المصدر: د ب أ
بريطانيا
أوكرانيا
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