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قتلى وجرحى في إطلاق نار على متجر وول مارت في فرجينيا

قتلى وجرحى في إطلاق نار على متجر وول مارت في فرجينيا
23 نوفمبر 2022 09:21

وقع إطلاق نار على متجر "وول مارت" في مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا الأميركية صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت شرطة المدينة أن المشتبه به وراء إطلاق النار لقي حتفه.

وأوضحت السلطات أنه لم يتضح بعد عدد القتلى أو المصابين، لكن متحدثا باسم الشرطة قال إن نحو 10 أشخاص قتلوا.

وكثفت الشرطة تواجدها خارج المتجر، وحثت المتسوقين على الابتعاد.

ولم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.

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