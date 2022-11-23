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14 قتيلاً في هجومين شمالي بوركينا فاسو

من بوركينا فاسو
23 نوفمبر 2022 08:52

قُتل 14 شخصاً على الأقلّ، بينهم ثمانية مدنيين يؤازرون الجيش، في شمال بوركينا فاسو في هجومين منفصلين شنّهما مسلّحون، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية الثلاثاء.


وقال مصدر أمني، إنّ "مسلّحين هاجموا قرية سافي (وسط شمال) في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. الهجوم استهدف متطوعي الدفاع عن الوطن الذين خسروا ثمانية من عناصرهم".
وأكّد مصدر محلّي وقوع الهجوم والحصيلة.

وأضاف المصدر الأمني "نهار الاثنين أيضاً، قتل مسلّحون ستة مدنيين قرب ماركوي (شمال شرق)".

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