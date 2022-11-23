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الصين.. مدينة تجري اختبارات جماعية لقطع سلسلة كورونا

عامل صحي يأخذ عينة مسحة من امرأة لفحصها للكشف عن فيروس كورونا
23 نوفمبر 2022 08:50

قال إشعار حكومي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن مدينة تشنغدو الصينية ستجري اختبارات جماعية لسكانها للكشف عن كوفيد-19 في الفترة من 23 نوفمبر إلى 27 نوفمبر.

وقال هوانغ هوي، نائب مدير لجنة الصحة في بلدية تشنغدو "من أجل اكتشاف المصابين في أسرع وقت ممكن وقطع سلسلة انتقال العدوى والحد من الانتشار السريع للوباء"، قررت السلطات الصحية إجراء اختبارات جماعية في أنحاء المدينة في الفترة من 23-27 نوفمبر.

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المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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