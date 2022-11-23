الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 37 شخصاً في حادث مروري بنيجيريا

مقتل 37 شخصاً في حادث مروري بنيجيريا
23 نوفمبر 2022 08:32

لقي 37 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في شمال شرق نيجيريا في حادث اصطدام وقع بين ثلاث حافلات ركاب، بحسب ما أفادت السلطات.


وقال أوتين بويي، رئيس وكالة سلامة الطرق في ولاية بورنو، إنّ الحادث وقع قرب مدينة مايدوغوري عندما اصطدمت حافلتا ركاب وجهاً لوجه مما أدى لاشتعال النيران فيهما قبل أن تصطدم بهما حافلة ركاب ثالثة.


وأضاف في بيان "تأكّد مقتل 37 شخصاً"، مشيراً إلى أنّ غالبية الجثث "احترقت لدرجة يصعب التعرّف على أصحابها".

ورجّح المسؤول أن يكون الحادث قد نجم عن انفجار إطار إحدى الحافلتين إلى جانب "السرعة الزائدة".


والحوادث المرورية شائعة في نيجيريا حيث تدهورت حالة الطرق في الأسابيع الأخيرة بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات هي الأسوأ في البلاد منذ عقد.



أخبار ذات صلة
11 قتيلاً في هجمات في شمال شرق نيجيريا
20 قتيلاً في حادث مروري بباكستان
المصدر: وكالات
حادث مروري
نيجيريا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
حمدان المزروعي والحضور
الإمارات
مؤتمر «الدراسات الإسلامية في الجامعات» يوصي بتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة
اليوم 20:36
أرشيفية
عربي ودولي
المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى«الناتو»
اليوم 20:34
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
عربي ودولي
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
اليوم 20:31
طفل يعاني من الصرع
دنيا
تطوير دواء جديد لعلاج الصرع
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©