الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تركيا

زلزال بقوة 6.1 درجة يهز وسط تشيلي
23 نوفمبر 2022 07:22

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا فجر الأربعاء، بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.
وحدّد المعهد مركز الزلزال على بعد 170 كلم شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات.

أخبار ذات صلة
تركيا ترد على موسكو بشأن العملية العسكرية في سوريا
هزات ارتدادية وأمطار تعيق جهود الإنقاذ بعد زلزال إندونيسيا
المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
هزة أرضية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
حمدان المزروعي والحضور
الإمارات
مؤتمر «الدراسات الإسلامية في الجامعات» يوصي بتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة
اليوم 20:36
أرشيفية
عربي ودولي
المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى«الناتو»
اليوم 20:34
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
عربي ودولي
أوكرانيا وروسيا تتبادلان عشرات الجنود الأسرى
اليوم 20:31
طفل يعاني من الصرع
دنيا
تطوير دواء جديد لعلاج الصرع
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©