البرهان: ملتزمون بالنأي عن السياسة وحماية الانتقال بالسودان

الخرطوم (الاتحاد)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس، التزام القوات المسلَّحة بالنأي عن المشاركة في العمل السياسي.

وقال البرهان خلال مخاطبته الجلسة الختامية للاجتماع العادي السابع عشر للجنة الإقليمية الذي تنظمه منظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى: إنَّ «الجيش سيترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية». وشدَّد رئيس مجلس السيادة على أنَّ القوات المسلحة ستعمل على حماية هذا الانتقال وصون أمن البلاد وسلامتها.

ويقترب السودان من إنهاء مأزق سياسي مستمر منذ أكتوبر 2021، بعد ظهور بوادر اتفاق سياسي بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير»، إثر جهود قادتها «الآلية الثلاثية» المكوّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد».

وأكد البرهان أنَّ السودان ظل يلعب دوراً كبيراً ومهماً من أجل استقرار وأمن القارة الأفريقية والإقليم على وجه الخصوص، كما درج السودان على استضافة اللاجئين جراء النزاعات من دول الجوار كافة وتقديم المساعدات لهم. ودعا رئيس مجلس السيادة إلى تطوير آليات حل النزاعات بين دول الإقليم، معلناً دعم السودان الكامل للجهود المبذولة للعودة بالعلاقات بين دولتي الكونجو الديمقراطية ورواندا إلى مسارها الطبيعي. كما ثمن البرهان الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلم في شرق الكونجو واحتواء كل النزاعات في الإقليم.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انتشار إحدى أكبر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فإن أكثر من 120 جماعة مسلحة تواصل العمل عبر مساحات شاسعة من شرق الكونجو، بما في ذلك متمردو «حركة 23 مارس»، التي اتهمت الكونجو، رواندا مراراً بدعمها، وتنفي كيجالي هذه المزاعم.

وفي 4 يوليو الماضي تعهد البرهان بنأي المؤسسة العسكرية عن السياسة، استجابة لمطالبات المدنيين والمجتمع الدولي بعدم تدخل الجيش في السياسة، وتسليم السلطة إلى المدنيين، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وفي 17 نوفمبر الجاري، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية «الإيجاد» التوصل إلى تفاهمات بين العسكريين والمدنيين في السودان.