«الرئاسي الليبي» يدعو لتشكيل لجان مشتركة مع دول الساحل

حسن الورفلي (بنغازي)

دعا عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إلى تشكيل لجان مشتركة بين ليبيا ودول الساحل لإيجاد حلول للتهديدات المشتركة للمنطقة، مؤكدًا أن الصحراء هي «مساحة تجمع ولا تفرق».

أكد الكوني في كلمة ألقاها أمس، في المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل بالعاصمة التونسية، أهمية التكامل الاقتصادي والأمني بين ليبيا ودول الساحل، بما تملكه من موارد وقدرات بشرية، مشدداً على ضرورة الخروج بحلول تكاملية، وذلك بناء على ما جرى التوصل إليه من زيارات العمل السابقة له، خاصة مع دول الجوار.

وجدد الكوني التأكيد على ضرورة تحمل كل الأطراف مسؤوليتها، وتقاسم الأعباء فيما يتعلق بالإشكاليات العابرة للحدود، معرباً عن أمله في التوصل لحلول ناجعة مشتركة للتهديدات التي تواجه ليبيا ودول الساحل، داعيًا إلى تشكيل لجان مشتركة بين دول المنطقة من شأنها إيجاد حلول للتهديدات المشتركة للمنطقة.