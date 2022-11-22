مؤتمر عربي أممي لمواجهة الجفاف والمجاعة في الصومال

القاهرة (الاتحاد)

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أمس، أنه سيتم تنظيم المؤتمر العربي الأممي رفيع المستوى حول مواجهة الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الصومال يوم 6 ديسمبر المقبل.

وأوضح السفير زكي، في مؤتمر صحافي، أن المؤتمر سترعاه جامعة الدول العربية لتنسيق جهود المنظمات العربية والأممية لمواجهة خطر المجاعة في الصومال بعد أن وصل عدد المتضررين من الجفاف إلى نحو 7.8 مليون شخص.

وقال حسام زكي إن «الصومال يواجه أزمة جفاف حادة تعتبر الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عدة عقود، حيث هناك شح في الأمطار منذ 5 سنوات أدى إلى أن نحو 7.8 مليون شخص أي نصف الشعب الصومالي يعيش في أزمة جفاف وهي أحد مظاهر التغيرات المناخية».