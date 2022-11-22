الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مؤتمر عربي أممي لمواجهة الجفاف والمجاعة في الصومال

أرشيفية
23 نوفمبر 2022 01:37

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مقتل قياديين بـ«الشباب» الإرهابية في عملية للجيش الصومالي
منحة أممية للأطفال المتضررين من الجفاف في الصومال

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أمس، أنه سيتم تنظيم المؤتمر العربي الأممي رفيع المستوى حول مواجهة الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الصومال يوم 6 ديسمبر المقبل. 
وأوضح السفير زكي، في مؤتمر صحافي، أن المؤتمر سترعاه جامعة الدول العربية لتنسيق جهود المنظمات العربية والأممية لمواجهة خطر المجاعة في الصومال بعد أن وصل عدد المتضررين من الجفاف إلى نحو 7.8 مليون شخص. 
وقال حسام زكي إن «الصومال يواجه أزمة جفاف حادة تعتبر الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عدة عقود، حيث هناك شح في الأمطار منذ 5 سنوات أدى إلى أن نحو 7.8 مليون شخص أي نصف الشعب الصومالي يعيش في أزمة جفاف وهي أحد مظاهر التغيرات المناخية».

الصومال
الجفاف
مكافحة الجفاف
المجاعة
المجاعة في الصومال
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
لأول مرة..  بريطانيا ترسل مروحيات لأوكرانيا
عربي ودولي
لأول مرة..  بريطانيا ترسل مروحيات لأوكرانيا
اليوم 12:48
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©