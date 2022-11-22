الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تقصف مدينة في شبه جزيرة القرم

قصف على شبه جزيرة القرم
23 نوفمبر 2022 01:10

أفادت السلطات المحلية، الثلاثاء، في شبه جزيرة القرم بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مدينة سيفاستابول.

 

وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستابول إنه تم نشر الوحدات المضادة للطائرات وتم إسقاط طائرتين مسيرتين. وكانت الطائرتان تستهدفان محطة كهرباء وتدفئة في حي بالاكلافا.

واعترض أسطول البحر الأسود ثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق البحر قرب المدينة الساحلية.

تحظى سيفاستابول بأهمية استراتيجية لروسيا، مثلما هو الحال بالنسبة إلى القاعدة البحرية لأسطول البحر الأسود.

وهاجمت أوكرانيا المدينة بالفعل عدة مرات بالطائرات المسيرة من الجو، كما هاجمتها مرة من البحر بزوارق غير مأهولة يتم التحكم بها عن بعد.

أخبار ذات صلة
استهداف شبه جزيرة القرم بـ«هجوم بمسيّرات»
مقتل ثلاثة أشخاص في روسيا بضربات جوية
المصدر: د ب أ
شبه جزيرة القرم
قصف
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
لأول مرة..  بريطانيا ترسل مروحيات لأوكرانيا
عربي ودولي
لأول مرة..  بريطانيا ترسل مروحيات لأوكرانيا
اليوم 12:48
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©