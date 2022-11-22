لانا نسيبة تبحث مع جروندبرج مستجدات الأوضاع في اليمن

عدن (الاتحاد)

اجتمعت معالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة مع هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث ناقش الطرفان آخر المستجدات في البلاد قبل اجتماع مجلس الأمن الذي عقد أمس.

وفي السياق، عبر جروندبرج خلال لقاء جمعه مع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أعرب عن تقديره للدعم الذي تبديه الحكومة اليمنية لجهوده، مشيداً بالتنازلات التي قدمتها الحكومة بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين.

وجدد التزامه بمواصلة العمل من أجل إعادة ميليشيات الحوثي نحو مسار السلام والتخلي عن خيار الحرب الذي يستمر في جلب المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني.