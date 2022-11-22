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«التعاون الخليجي»: دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

«التعاون الخليجي»: دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن
23 نوفمبر 2022 01:36

الرياض (الاتحاد)

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أمس، دعم الجهود الأممية المبذولة لتمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل هناك لتحقيق تطلعات الشعب اليمني. 
وذكرت أمانة مجلس التعاون الخليجي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الحجرف بالسفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر في مقر الأمانة العامة بالرياض.  وشدد الحجرف، بحسب البيان، على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم كل ما يضمن ويحقق أمن اليمن واستقراره ودعم جهود الحكومة الشرعية اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. 
وثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والإغاثية لمساعدة اليمن ودعم جهودهم نحو التنمية والاستقرار.

مجلس التعاون الخليجي
اليمن
نايف الحجرف
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