بغداد: ملتزمون بالدستور لحل الخلافات مع أربيل

هدى جاسم (بغداد)

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، أمس، إلى اعتماد الحوار البناء والإسراع بإقرار القوانين المعلقة في البرلمان الاتحادي.

كما اتفق الرئيسان، خلال اجتماع في العاصمة العراقية بغداد، على ضرورة الوصول إلى حلول وفق الدستور وضرورة العمل المشترك لتحسين أوضاع النازحين المعيشية في مخيمات النزوح، وبذل الجهود المشتركة لضمان عودة آمنة ومستقرة لجميع النازحين إلى منازلهم ومدنهم.وبحسب بيان للرئاسة العراقية، تم بحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، ودعم خطوات الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها الذي يهدف إلى تلبية حاجة العراقيين لتحسين الظروف المعيشية والخدمية ومكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي والتنسيق والتعاون المشترك بين جميع القوى الأمنية للقضاء على بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه وبما يحفظ حياة العراقيين، ويحمي ممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية.

وكان رئيس إقليم كردستان وصل أمس، إلى بغداد لبحث المسائل العالقة وخاصة مايتعلق بملفات النفط والموازنة الاتحادية.

وأجرى رئيس إقليم كردستان فور وصوله إلى بغداد مباحثات مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. وأكد السوداني، التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة إقليم كردستان بما يضمن حقوق جميع المكونات.

وحسب مصادر كردية لـ«الاتحاد» فإن جزءً من المفاوضات بين بغداد وأربيل كان حول تشريع قانون جديد للنفط والغاز في البرلمان.

وأشار المحلل السياسي والقانوني أمير الدعمي إلى أن زيارة الوفد الكردي تأتي لتحقيق المطالب التي اتفقوا عليها مع «الإطار التنسيقي» إبان تشكيل الحكومية العراقية.

وقال الدعمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المباحثات ستمضي إلى تشكيل لجنة عليا لتحقيق تلك المطالب بعد مضي أكثر من شهر على تشكيل الحكومة، موضحاً بأن «الوفد الكردي يريد أن يرى المطالب التي اتفقوا عليها على أرض الواقع وهذا هو ماحصل في حكومات سابقة، لذلك فان الحكومة والإطار التنسيقي ملزمان بتحقيق تلك المطالب».