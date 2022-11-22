النخب الحاكمة في لبنان.. عقبة أمام الإصلاح والاستقرار

بيروت، لندن (الاتحاد)

في مستهل العام الرابع من الأزمة غير المسبوقة التي تعصف بلبنان حالياً، حذر خبراء ومحللون غربيون، من أن الوضع الاقتصادي والمالي الذي يشهده هذا البلد، دخل «دائرة مفرغة» لا تبدو لها نهاية في الأفق، وذلك على ضوء عجز السلطات الحاكمة فيه عن إجراء الإصلاحات اللازمة لتمكين المؤسسات المالية الكبرى والقوى الإقليمية والدولية، من مد يد العون له.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الدوائر الاقتصادية اللبنانية أن السبيل الوحيد لإقالة البلاد من عثرتها، التي بلغت ذروتها في أكتوبر 2019، يتمثل في حصولها على دعم مالي خارجي، يعتمد نيل بيروت هذا العون على تطبيقها مجموعة من التدابير الإصلاحية، جنباً إلى جنب مع اتخاذها خطوات فعلية وجادة لمحاربة الفساد والقضاء على شبكات المحسوبية، التي يتورط فيها الكثير من أطراف المنظومة الحاكمة، وفي القلب منها، ميليشيات «حزب الله» الإرهابية.

ويحول ضلوع مكونات النخبة الحاكمة في ممارسات الفساد التي سادت لبنان منذ إسدال الستار على الحرب الأهلية في عام 1990، من دون أن تتمكن السلطات من تفعيل التدابير المطلوبة منها دولياً، لإصلاح النظام المالي المنهار، وتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقد سبق أن حذر مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة والبنك الدولي، من أن نجاة لبنان من الدمار الكامل للشبكات الاجتماعية والاقتصادية القائمة في أراضيه، يتطلب وضع خطة شاملة وذات مصداقية، للتعافي وتحقيق الاستقرار المالي الكامل، والإسراع بتنفيذها كذلك، مشددين على أن هذا البلد أصبح على «مفترق طرق بين الانتعاش أو الانهيار».

وفي تصريحات نقلها موقع «ماركتس بيزنيس إنسايدر» الإلكتروني المعني بالشؤون الاقتصادية، دعا ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي السابق لإدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي والذي يرأس حالياً قطاع الممارسات العالمية للمياه في هذه المؤسسة المالية الدولية، السلطات اللبنانية إلى تحديد مسار ذي مصداقية يقود إلى التعافي على الصعيدين الاقتصادي والمالي، أو على الأقل الشروع في القيام بذلك.

وفي إشارة واضحة لمحاولة بعض القوى اللبنانية التقليل من حجم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة حالياً، حذر كومار جاه، من خطورة ما وصفه بـ«الإنكار المتعمد»، في أوقات الكساد والركود، مؤكداً أن ذلك «يُخلِّف جروحاً لا تُمحى، على الاقتصاد والمجتمع ككل»، خاصة وأن الوضع الراهن متواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، من دون حدوث أي تحسن يُذكر.

وتبرز هذه التصريحات حالة عدم الثقة التي تساور العالم ومؤسساته المالية الرئيسة، حيال مدى قدرة السلطات الحاكمة في لبنان، على التحرك بكفاءة وسرعة وجرأة على طريق الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها في الوقت الحاضر.