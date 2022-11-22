سقوط طائرة عسكرية عراقية بسبب خلل فني

بغداد (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع، في العراق، أمس، سقوط طائرة مسلحة في مدينة سامراء، شمال العاصمة بغداد، بسبب خلل فني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن «طائرة مسلحة تابعة إلى قيادة طيران الجيش سقطت بالقرب من محطة الجالسية في سامراء، بسبب حدوث خلل فني بمحرك الطائرة».

وأضاف البيان أن «الطائرة كان يستقلها اثنان من الضباط، وأحد منتسبي القيادة، وتم نقلهم إلى مستشفى سامراء لتلقي العلاج اللازم».

وفي سياق آخر، أصيب ضابطان في جهاز الأمن الوطني إثر محاولة اغتيال فاشلة شرقي بغداد.

وقال المصدر إن «شخصاً أقدم على تنفيذ محاولة اغتيال لضابطين في جهاز الأمن الوطني بواسطة مسدس وقنابل يدوية»، موضحاً أن «إحدى القنابل انفجرت لتسفر عن إصابة الضابطين بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى».

واضاف أن الحادثة وقعت في منطقة «زراعي البلديات» شرقي بغداد، مشيراً إلى أن المستهدفين الاول ضابط برتبة رائد والثاني ملازم أول.