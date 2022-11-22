كندا تفرض عقوبات على مسؤولين بيلاروس

أعلنت الحكومة الكندية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين من بيلاروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. تستهدف هذه الدفعة من العقوبات 22 مسؤولاً في النظام و15 مؤسسة على علاقة "بصناعة المعدات العسكرية والتكنولوجيا والهندسة والنشاط المصرفي والنقل عبر سكك الحديد". في المجموع، تطال عقوبات كندا أكثر من 100 من الأفراد والشركات في بيلاروسيا، جارة أوكرانيا وروسيا. تزور زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا كندا هذه الأيام لحثها على فرض عقوبات على مينسك. سبق أن فرضت كندا عقوبات على روسيا إثر الأزمة الأوكرانية. أخبار ذات صلة كندا تكسب اليابان في النصر بيلاروسيا تعلن إسقاط مسيَّرة اخترقت أجواءها

المصدر: آ ف ب