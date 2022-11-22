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الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة
23 نوفمبر 2022 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال اجتماعات اللجان والجلسة الثانية للبرلمان العربي من دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي الثالث، خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر 2022 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلاً من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.

الشعبة البرلمانية
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الإمارات
البرلمان العربي
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