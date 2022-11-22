معارك بين قوات أوكرانية وروسية جنوب ميكولايف

دارت معارك، اليوم الثلاثاء، بين القوات الأوكرانية والروسية على أطراف «كينبورن»، المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو بجنوب أوكرانيا، جنوب ميكولايف، وفقاً للسلطات. وقال حاكم المنطقة فيتالي كيم «لا يزال علينا (استعادة) ثلاث بلدات في شبه جزيرة كينبورن» لتحرير منطقة ميكولايف بالكامل. كانت ناتاليا غومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني أشارت الاثنين إلى «عملية عسكرية جارية حالياً في شبه جزيرة كينبورنسكا». وقالت «نواصل القتال. ولدى توفّر نتائج، سنبلغ عنها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وستشكل استعادة الجيش الأوكراني للقرى الثلاث الأخيرة في منطقة ميكولايف انتصاراً مهماً لكييف، بعد استعادة مدينة خيرسون.

المصدر: آ ف ب