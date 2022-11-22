البحرين.. تشكيل حكومة جديدة تضم 3 وزراء جدد

المنامة (الاتحاد)

شهدت البحرين، تشكيل حكومة جديدة برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وضمت 3 وزراء جدد.

وجاء التشكيل الجديد الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء أمس الأول، عقب وقت قصير من قبول عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استقالة الحكومة وتكليف رئيسها ولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتشكيل أخرى جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بإصدار عاهل البلاد مرسوماً ملكياً بتشكيل الوزارة بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

ويضم التشكيل 23 وزيراً، أبرزهم الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزيراً للداخلية، وعبد اللطيف بن راشد الزياني، للخارجية، والفريق عبدالله بن حسن النعيمي، لشؤون الدفاع، ورمزان بن عبدالله النعيمي، للإعلام.

وأظهر التشكيل الوزاري الجديد، تعيين 3 وزراء جدد، للتعليم، وللصناعة وشؤون الشباب، فيما احتفظ جميع الوزراء الآخرين بمناصبهم الوزارية.

وقدم ولي العهد، أمس الأول، استقالة حكومته إلى الملك «وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة 33 بإعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي، فإننا نضع بين يدكم استقالة الوزارة».

وتلا تقديم الاستقالة، صدور أمرين ملكيين الأول يتضمن «قبول استقالة الوزارة وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور وتجديد تعيين ولي العهد رئيساً للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة».

وأُجريت الانتخابات البرلمانية بالبحرين على جولتين في نوفمبر الجاري.