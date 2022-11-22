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«حكماء المسلمين» يشارك في «المنتدى الأممي لتحالف الحضارات»

«حكماء المسلمين» يشارك في «المنتدى الأممي لتحالف الحضارات»
23 نوفمبر 2022 01:32

فاس (وام)

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شارك مجلس حكماء المسلمين، في فعاليات المنتدى الدولي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي افتتح، أمس، في مدينة فاس بالمملكة المغربية ويستمر يومين تحت عنوان: «نحو تحالف من أجل السلام: لنتعايش جميعاً كإنسانية واحدة».
ومن المقرَّر أن يعقد مجلس حكماء المسلمين جلسةً حواريةً، اليوم الأربعاء لمناقشة دور القادة الدينيين في تعزيز السلام والاحترام المتبادل والوئام الاجتماعي «مناقشة تفاعلية بين القادة الدينيين من مختلف الطيف الديني»، يشارك فيها الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، إلى جانب عدد من القادة الدينيين حول العالم، ويديرها أداما ديانغ، المستشار الخاص لمجلس حكماء المسلمين ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق، والمستشار الخاص السابق للأمم المتحدة المعنيُّ بمنع الإبادة الجماعيَّة.

حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
تحالف الحضارات
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