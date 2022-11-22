انطلاق الجولة الـ19 من مسار أستانة بشأن سوريا

استانا (وكالات)

انطلقت الجولة التاسعة عشرة من «مسار أستانة» بشأن سوريا، أمس، في العاصمة الكازاخية، بمشاركة الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.

وبدأت الجولة باجتماع ثنائي بين وفدي روسيا والحكومة السورية.

كما عقد الوفد التركي أول اجتماعاته مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون. ويشارك في الاجتماعات نائب وزير خارجية السوري أيمن سوسان، ومن المعارضة وفد برئاسة أحمد طعمة. كما تشارك في الاجتماعات وفود الدول المراقبة، وهي لبنان والعراق والأردن، وممثلو المنظمات الدولية. وخلال الاجتماعات التي تستمر يومين، سيناقش الحضور التعزيز الشامل للعملية السياسية، بما في ذلك القضايا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والوضع العام في سوريا، وتدابير بناء الثقة، مثل إطلاق سراح الرهائن، والبحث عن المفقودين، وشروط عودة اللاجئين إلى وطنهم، وحشد جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء سوريا في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642.