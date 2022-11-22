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الفاتيكان يستدعي أطباء لعلاج البابا
البابا فرنسيس
23 نوفمبر 2022 00:29
استدعى الفاتيكان رئيس الخدمات الطبية في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لمساعدة البابا فرنسيس في معالجة مشكلة في ركبته حدّت من قدرته على المشي.
وقال خوسيه ماريا فيالون لإذاعة "كوبي" الإسبانية إنه كان ضمن مجموعة من المتخصصين الذين استدعتهم سفارة الفاتيكان في إسبانيا والأساقفة الإسبان لمقابلة البابا في الفاتيكان.
وقال فيالون "إنه لشرف كبير أن يكون لدي هذا المريض وهي مسؤولية خاصة لأنه شخصية عالمية".
وتابع "لديه شخصية رائعة، هو بحال جيدة، إنه رجل ممتن للغاية، ودود للغاية ولطيف للغاية. كما أنه يحب كرة القدم وتمكنا من التحدث عنها".
وأضاف فيالون أن البابا، البالغ 85 عاماً، يعاني من التهاب المفاصل الذي يسبب تورماً في المفاصل ويحد من حركته.
وقال الطبيب "هناك خيارات جراحية لا يريد الخضوع لها. سيوافق فقط على العلاج التحفظي".
ورأى صعوبات إضافية في علاج البابا لأن جدول أعماله المزدحم يصعّب القيام بعلاج طبيعي أو تمارين إعادة التأهيل بانتظام، مضيفاً "لكن أنا متفائل بإمكانية مساعدته".
اضطر البابا إلى إلغاء أو تقليص أنشطته خلال العام الماضي بسبب ألم في ركبته اليمنى.
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