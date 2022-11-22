الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تحدد موعدا لسحب قواتها من مالي

جنديان من الجيش الألماني في مالي
22 نوفمبر 2022 23:58

تعتزم ألمانيا سحب جنودها من مالي بحلول مايو 2024 واضعة حداً لمهمتهم ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد (مينوسما)، وفق ما أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء.

 

وقال شتيفن هيبيشترايت الناطق باسم الحكومة، في بيان "قررت الحكومة الألمانية، اليوم، أن تقترح على البوندستاغ (مجلس النواب) تمديد تفويض تدخل البوندسفير (قوات الدفاع الفدرالية الألمانية) في مالي للمرة الأخيرة لمدة عام واحد، في مايو 2023، بحيث ينتهي التدخل بطريقة منظمة، بعد عشر سنوات".

ولفت إلى أنّ التمديد الأخير "يأخذ في الاعتبار خصوصاً الانتخابات في مالي، المقرر إجراؤها في فبراير 2024".
جاء القرار بعد اجتماع بين المستشارية ووزارتي الدفاع والخارجية شارك فيه المستشار أولاف شولتس.

يأتي في حين أصبح مستقبل بعثة الأمم المتحدة الموجودة في مالي منذ العام 2013 غير مؤكد. فقد قررت ست دول، في غضون بضعة أشهر، وقف أو تعليق مشاركة جنودها.

وهدف البعثة تحقيق الاستقرار في البلاد المهددة جراء تمدّد المتطرفين. وتُعتبر القوات الألمانية مساهماً مهماً في البعثة ويصل عديدها إلى 1400 رجل.

أخبار ذات صلة
إصابة 6 من جنود حفظ السلام الأمميين في مالي
مقتل 11 مدنياً في النيجر قرب حدود مالي
المصدر: وكالات
مالي
قوات ألمانية
مينوسما
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
لأول مرة..  بريطانيا ترسل مروحيات لأوكرانيا
عربي ودولي
لأول مرة..  بريطانيا ترسل مروحيات لأوكرانيا
اليوم 12:48
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©