ألمانيا تحدد موعدا لسحب قواتها من مالي

تعتزم ألمانيا سحب جنودها من مالي بحلول مايو 2024 واضعة حداً لمهمتهم ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد (مينوسما)، وفق ما أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء.
وقال شتيفن هيبيشترايت الناطق باسم الحكومة، في بيان "قررت الحكومة الألمانية، اليوم، أن تقترح على البوندستاغ (مجلس النواب) تمديد تفويض تدخل البوندسفير (قوات الدفاع الفدرالية الألمانية) في مالي للمرة الأخيرة لمدة عام واحد، في مايو 2023، بحيث ينتهي التدخل بطريقة منظمة، بعد عشر سنوات".
ولفت إلى أنّ التمديد الأخير "يأخذ في الاعتبار خصوصاً الانتخابات في مالي، المقرر إجراؤها في فبراير 2024". جاء القرار بعد اجتماع بين المستشارية ووزارتي الدفاع والخارجية شارك فيه المستشار أولاف شولتس.
يأتي في حين أصبح مستقبل بعثة الأمم المتحدة الموجودة في مالي منذ العام 2013 غير مؤكد. فقد قررت ست دول، في غضون بضعة أشهر، وقف أو تعليق مشاركة جنودها.
وهدف البعثة تحقيق الاستقرار في البلاد المهددة جراء تمدّد المتطرفين. وتُعتبر القوات الألمانية مساهماً مهماً في البعثة ويصل عديدها إلى 1400 رجل.