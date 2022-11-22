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استهداف شبه جزيرة القرم بـ«هجوم بمسيّرات»

أرشيفية
22 نوفمبر 2022 22:39

تعرّضت شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا لهجوم بمسيّرات الثلاثاء فيما كانت القوات الروسية هناك «في حالة تأهب»، على ما أعلنت السلطات المعينة من موسكو.

وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم منطقة سيفاستوبول الإدارية في شبه جزيرة القرم على تلغرام «هناك هجوم بمسيّرات. قوات دفاعنا الجوي تعمل في الوقت الحالي».

وأوضح أن مسيّرتين «أسقطتا حتى الآن».

وأشار إلى أنه لم تتضرر أي بنية تحتية مدنية ودعا السكان إلى «التزام الهدوء».

وتعرّض أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم لهجوم بطائرات مسيّرة من قبل، وقد أدى ذلك إلى انسحاب موسكو لفترة وجيزة من اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا بعدما ألحق الهجوم أضرارا بواحدة على الأقل من سفنها.

 

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